المغرب تسجل 877 إصابة جديدة و43 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين تسجيل 877 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 418002 حالة.

وذكر بيان للوزارة أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 3890125 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب، وتم تسجيل

43 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7000 حالة، كما تم تسجيل 1980 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 380134.

وقررت الحكومة المغربية إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى من الساعة 8 مساء، وفرض حظر التجول ليلا بدءا

من بعد غد الأربعاء من الساعة التاسعة ليلا حتى السادسة صباحا ولمدة 3 أسابيع ، وذلك بناء على توصيات اللجنة العلمية

والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في تنفيذ الإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد - 19 ).

كما قررت الحكومة منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة؛ فضلا عن الإغلاق الكلي للمطاعم، طيلة 3 أسابيع، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة.