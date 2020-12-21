رئيس وزراء العراق: الموازنة لن تمس رواتب الموظفين

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن موازنة 2021 لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب، مشيرًا إلى أن المستهدف في هذه الموازنة هم الطبقات العليا.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن "قصف الخضراء

يوم أمس عمل إرهابي جبان والصواريخ وقعت على عراقيين وأصابتهم"، وأضاف "لن نقبل بأي اعتداء على البعثات الدبلوماسية واعتقلنا مجموعة من المشتبه بهم في عملية القصف".

وتابع "أوقفنا مسؤولين عن قواطع أمنية وأدخلناهم السجن بعد القصف الأخير".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الاثنين، تسجيل 13 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 12 ألفا و710.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 1200 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 585 ألفا و345.

ولفتت إلى أن 1668 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 522 ألفا و637 حالة.