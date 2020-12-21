العراق يتفق مع فايزر على استيراد 1.5 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن وزارة الصحة قولها، اليوم الإثنين، إنها اتفقت مع شركة فايزر على استيراد 1.5 مليون جرعة من لقاحها لكوفيد-19. وأضافت أن الوزارة قالت، إن اللقاح، الذي طورته فايزر مع شركة بيونتيك ، سيصل إلى العراق في مطلع العام المقبل.
وسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1200 إصابةجديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالى عدد الإصابات منذ تفشى الوباء إلى 585.345 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية، فى بيان صحفى بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالى حالات الوفاة إلى 12.710، فيما تم تسجيل 1668 حالة شفاء جديدة، مما
ووسط حالة الهلع التي سادت العالم خلال الساعات الماضية، خرجت اليوم الإثنين، منظمة الصحة العالمية لتؤكد أن السلالة الجديدة للفيروس أكثر انتشارًا وشراسة ولا دليل حتى الآن يشير إلى أنها تقاوم اللقاح، مما زاد من حالة الغموض حول هذا الفيروس المميت.
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