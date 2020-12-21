المغرب: إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر وحظر التجول ليلًا لمواجهة كورونا

قررت الحكومة المغربية إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى من الساعة 8 مساء، وفرض حظر التجول ليلا بدءا من بعد غد الأربعاء من الساعة التاسعة ليلا حتى السادسة صباحا ولمدة 3 أسابيع ، وذلك بناء على توصيات اللجنة العلميةوالتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في تنفيذ الإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد - 19 ).
كما قررت الحكومة منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة؛ فضلا عن الإغلاق
ووسط حالة الهلع التي سادت العالم خلال الساعات الماضية، خرجت اليوم الإثنين، منظمة الصحة العالمية لتؤكد أن السلالة الجديدة للفيروس أكثر انتشارًا وشراسة ولا دليل حتى الآن يشير إلى أنها تقاوم اللقاح، مما زاد من حالة الغموض حول هذا الفيروس المميت.
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