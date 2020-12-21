الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويصيب 5

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنًا فلسطينيًا وأصابت خمسة آخرين خلال اقتحامها مدينة نابلس. وقالت مصادر أمنية ومحلية في نابلس: إن مواجهات اندلعت خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس، أصيب خلالها خمسة مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي «التوتو»، ونقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضافت، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عنان أبو ضهير من شارع الباشا في المدينة، وداهمت مركزًا لبيع أجهزة الحاسوب في شارع سفيان وسط المدينة.



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