تحقيق يطال إحدى العائدات من المخيمات السورية

عقب حملة إعادة ثلاث نساء من المخيمات في شمال شرقي سورية، بدأ مكتب المدعي العام في ولاية هامبورج الألمانية التحقيق مع إحدى العائدات للاشتباه في انتمائها إلى تنظيم إرهابي في الخارج. وأكدت متحدثة باسم مكتب المدعي العام ذلك. وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية ذكرت في تقرير لها أن المرأة المنحدرة من حي في هامبورج ذات 18 عاما، سافرت إلى سورية للحاق بأحد معارفها في نهاية عام 2014 ومات خلال قتاله لصالح تنظيم داعش. وبحسب البيانات، لا تزال المرأة مطلقة السراح. واعتقلت السلطات امرأة داعشية أخرى عائدة من سورية لدى وصولها إلى مطار فرانكفورت للاشتباه في ضلوعها في الإرهاب. وتتهم النيابة الاتحادية المرأة الألمانية بالانتماء إلى منظمة إرهابية بالخارج والمساعدة والتحريض على جريمة ضد الإنسانية وخرق قانون الأسلحة، حسبما أعلن الادعاء العام.



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