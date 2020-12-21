6 أسئلة لمعرفة المزيد عن سلالة فيروس كورونا الجديدة

سيف اليزيد - يثير ظهور نسخة متحورة من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة القلق في جميع أنحاء أوروبا بل والعالم بعد تقارير أفادت بأنها معدية أكثر من سابقاتها. إليك أسئلة تساعد الإجابة عنها في معرفة المزيد عن هذه السلالة الجديدة.

1- هل من الطبيعي أن يتحور الفيروس؟

تحتوي الفيروسات، مثل الكائنات الحية الأخرى، على مادة جينية يمكن أن تخضع للتعديل (تظهر فيها طفرات أو تحورات) عندما تتكاثر داخل الخلايا التي تنتشر فيها، أو عن طريق التبادل بين الفيروسات. يحدث هذا في أغلب الأحيان من دون عواقب، ويمكن لهذه الطفرات أيضًا أن تمنح الفيروس ميزة أو عيباً يؤثران على بقائه.

2- هل تسبب السلالة الجديدة أعراضاً أشد خطورة أو تقاوم اللقاحات؟

لا دليل، حتى الآن، على أن هذه السلالة تسبب أعراضاً أشد خطورة أو تقاوم اللقاحات، وفق الخبراء. وقالت إيمير كوك المديرة العامة للوكالة الأوروبية للأدوية، في مؤتمر صحفي أعلنت فيه الموافقة على استخدام اللقاح المذكور إنه لا يوجد "أي دليل" يتيح القول إن لقاح "فايزر-بيونتك" لن يكون فاعلا لمكافحة السلالة الجديدة من الفيروس، والتي ظهرت خصوصا في المملكة المتحدة.

3- هل النوع الجديد أكثر تسبباً للعدوى؟

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أمس الأحد، إن النوع الجديد "خارج عن السيطرة". وتحدث رئيس الحكومة بوريس جونسون عن ارتفاع معدل العدوى بنسبة 70%.

وأظهرت التحليلات أن "نسبة كبيرة من الحالات تنتمي" إلى الطفرة الجديدة للفيروس. لاحظ العديد من خبراء الصحة أيضًا أن الزيادة في عدد حالات الدخول إلى المستشفيات في هذه المنطقة الإنجليزية تزامنت مع ظهور هذا الشكل الجديد من الفيروس. لكن خبراء يقولون إن "أسباب تزايد العدوى ليست واضحة بعد".

4 - كيف انتشرت النسخة المتحورة من الفيروس؟

من الصعب القول إن المملكة المتحدة هي منشأ هذه النسخة الجديدة. فأول تسلسل جيني لهذه النسخة يعود إلى سبتمبر. وقالت منظمة الصحة العالمية إن أشكالاً مماثلة رُصدت بأعداد منخفضة جدًا في أستراليا (حالة واحدة) أو الدنمارك (9) أو هولندا (1) أو جنوب أفريقيا.

5 - ما تأثير مقاومة النسخة الجديدة من الفيروس للقاحات؟

إن امتلاك هذه النسخة المتحورة من فيروس سارس-كوف-2 قدرة أكبر على مقاومة اللقاحات التي بدأ توزيعها في الولايات المتحدة وفي المملكة المتحدة والمتوقع توزيعها في جميع أنحاء العالم، سيكون له وقع كارثي. لكن العلماء يرون أنها ليست الفرضية الأكثر ترجيحًا.

تقوم فكرة اللقاح على تعريف الجهاز المناعي على بروتين شوكة الفيروس بكامله، ومن ثم فإنه يتعلم كيف يتعرف على عدة أجزاء مختلفة منه. وبالتالي، حتى وإن تغيرت بعض الأجزاء، فسيتمكن الجسم من التعرف على الفيروس من خلال الأجزاء الأخرى.

6- هل للسلالة الجديدة تأثير على اختبارات التشخيص؟

قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض إن التغيير في بروتين شوكة الفيروس تسبب في إعطاء نتائج سلبية خاطئة في بعض معامل الاختبار في المملكة المتحدة التي تعتمد فقط على هذا البروتين في تحليلاتها. وأوصى المركز الأوروبي بتجنب الاعتماد على هذه الطريقة الوحيدة وهي ليست الأكثر انتشارا في رأيه على أي حال.