قرقاش: تشكيل الحكومة اليمنية التطور الأهم في 2020

سيف اليزيد - أبوظبي، عدن (الاتحاد، الرياض)

رحب معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بتشكيل الحكومة اليمنية، معتبراً أنه التطور الأهم في الأزمة اليمنية هذا العام، مشدداً على أن المبادرة الآن هي في يد اليمنيين للبناء على الاتفاق والبحث عن حلول تنهي معاناة الشعب اليمني.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: «تشكيل الحكومة اليمنية بناء على اتفاق الرياض هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية في 2020، الجهود السعودية الحثيثة ثبتت الاتفاق لما هو في مصلحة الشرعية وكافة القوى المعارضة للانقلاب الحوثي، المبادرة الآن في يد اليمنيين للبناء على الاتفاق والبحث عن حلول تنهي معاناة الشعب اليمني».

يذكر أن الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبد الملك أبصرت النور الجمعة الماضية، وفي كلمة له أكد عبد الملك أن إعلان حكومة الكفاءات السياسية هو تتويج لجهود كبيرة قادها الرئيس عبد ربه منصور هادي ودول تحالف دعم الشرعية والقوى السياسية والشخصيات الوطنية.

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، أمس، أن جوهر اتفاق الرياض يتحدث عن إنهاء الانقسامات، مطالباً كل الدول العربية أن تتبع نهج السعودية في اليمن.

وقال عبد الملك في تصريحات لقناة «العربية»، إن دور السعودية كان بنّاء منذ 2011 وحتى الآن، وهي تدعم الحفاظ على الوحدة الوطنية وسيادة اليمن فقد عملت على إنهاء الانقسام بين اليمنيين، مشيراً إلى أن المملكة لم تمارس ضغوطاً من أجل فرض أسماء في تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف أن الحكومة الجديدة جاءت لإنهاء الانقسامات الكبيرة، والتي عطلت عمل مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة هي حكومة وحدة وطنية وليست محاصصة، مبيناً أن تشكيل الحكومة يطوي مرحلة سابقة ويمهد لمرحلة جديدة.

وأوضح أن المخاض كان طويلاً للوصول إلى اتفاق سياسي لتشكيل الحكومة الجديدة، وإنهاء الانقسام سيمنح الحكومة مساحة لحل مشكلات كانت عصية في السابق.

وقال إن الفساد والتضخم وسوء المعيشة كانت من نتائج الانقسام في البلاد، مبيناً أن اتفاق الرياض شدد على مواجهة الفساد عن طريق توحيد جهاز الرقابة والمحاسبة.