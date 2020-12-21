دول عدة تعلق رحلات مع أخرى ظهرت فيها سلالة كورونا الجديدة

سيف اليزيد - علقت دول عدة في جميع أنحاء العالم، اليوم الاثنين، الرحلات الجوية والسفر مع بريطانيا ودول أخرى ظهرت فيها سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

جاء التعليق بعد إعلان لندن انتشار سلالة جديدة من الفيروس «خارجة عن السيطرة».

كما شملت القيود، في بعض الأحيان، بلدانا أخرى اكتشفت فيها السلالة الجديدة، مثل جنوب أفريقيا والدنمارك.

في ما يلي الدول التي أعلنت حظر السفر حتى الآن:

- السعودية:

أوقفت السعودية الأحد كل الرحلات الجوية وعلقت الدخول عبر موانئها البرية والبحرية لمدة أسبوع على الأقل مع خيار التمديد لأسبوع آخر.

وسيُطلب من الركاب الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة ومن أوروبا، أو أي بلد تم اكتشاف السلالة الجديدة فيه، اعتبارا من الثامن من ديسمبر عزل أنفسهم لمدة أسبوعين والخضوع لفحص كورونا.

- الكويت:

أضافت الكويت بريطانيا إلى لائحة الدول «العالية الخطورة» ورحلات الطيران المحظورة.

- الأردن:

قررت الحكومة الأردنية إيقاف الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين اعتباراً من الاثنين، وحتى الثالث من يناير.

- سلطنة عمان:

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، تعليق الرحلات الجوية وإغلاق حدودها البرية والبحرية بدءا من الثلاثاء لمدة أسبوع واحد، على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

- المغرب:

أوقف المغرب الرحلات الجوية من المملكة المتحدة منذ يوم أمس الأحد.

- فرنسا:

علقت فرنسا من منتصف ليل الأحد الاثنين جميع الرحلات من بريطانيا لمدة 48 ساعة بما في ذلك الرحلات «المتعلقة بنقل البضائع عن طريق البر والجو والبحر والسكك الحديد». يشمل الحظر المفروض على كل الشحنات باستثناء البضائع بلا مرافقة.

- ألمانيا:

أوقفت ألمانيا جميع الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا منذ منتصف ليل الأحد على أن يستمر هذا الحظر حتى 31 ديسمبر الجاري في مرحلة أولى. كما يحظر دخول البريطانيين عن طريق البحر أو السكك الحديدية أو البر إلى ألمانيا.

- إيطاليا:

كما قررت إيطاليا، التي تم فيها رصد مصابين بالسلالة الجديدة للفيروس عادوا أخيرا من بريطانيا، تعليق الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة.

ومنعت دخول الأشخاص الذين أقاموا هناك في الأيام الـ14 الماضية. ويجب أن يخضع أي شخص موجود حاليا في إيطاليا وسافر أخيرا من بريطانيا لفحص فيروس كورونا المستجد.

وكذلك فعلت كل من: روسيا وإيرلندا وكندا وهولندا والنروج والدنمارك والسويد وبلجيكا وفنلندا وسويسرا ودول البلطيق الثلاث، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، وبلغاريا وكرواتيا ومقدونيا وغيرها من الدول.