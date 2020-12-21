نافالني يخدع عميل مخابرات ويكشف حقيقة تسميمه الصادمة…إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

رغم نفي موسكو علاقتها بتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي تعرض للتسمم بغاز الأعصاب المعروف بـاسم”نوفيتشوك”، الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية بحسب تقارير معامل متخصصة في فرنسا والسويد، قال نافالني، اليوم الاثنين، إنه خدع عميل مخابرات روسيا للكشف عن تفاصيل محاولة فاشلة لقتله، وأُبلغ بأن السم وضع في ملابسه الداخلية.

وفي تسجيل فيديو نشره على موقعه الإلكتروني اليوم، قال نافالي إنه اتصل هاتفيا بأحد من يزعم أنهم حاولوا قتله قبل نشر التحقيق المشترك، منتحلا شخصية مساعد لأمين عام مجلس الأمن الروسي.

وتحدث معه رجل قال نافالني إنه من العاملين بجهاز المخابرات الروسي لمدة 49 دقيقة، وقال إنه بدا من المشاركين في فريق التصفية.

ونشر نافالني تسجيلا ونصا مكتوبا للحوار. ونفى الكرملين مرارا أي افتراض بأن روسيا حاولت قتل نافالني، ولم يعلق جهاز المخابرات الروسي على الفور.

وفي التسجيل سُمع نافالني يسأل المتحدث: ”لماذا لم ينجح الأمر“، ورد الصوت قائلا: ”حسنا، لقد سألت نفسي هذا السؤال أكثر من مرة“.

ورد على سؤال عن سبب نجاة نافالني قائلا: إنه ربما لأن الطائرة التي كان يستقلها نافالني هبطت اضطراريا، وجرى التعامل معه بشكل مهني وسريع من قبل المسعفين الروس.

وأضاف الصوت: ”لو طال الأمر قليلا لكان من المحتمل أن ينتهي بشكل مختلف“.

ونُقل نافالني، وهو من أبرز منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جوا إلى ألمانيا للعلاج في شهر أغسطس/آب الماضي، بعد انهياره في طائرة في روسيا.

وقالت ألمانيا إنه تعرض للتسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك المصنع بالطريقة السوفيتية في محاولة لاغتياله، وهو تصريح قبلته أغلب الدول الغربية.

وأعلن نافالني حل قضية تسميمه في وقت سابق هذا الشهر، عندما قال تحقيق إعلامي مشترك إنه حدد فريق اغتيال تابعا لجهاز المخابرات الروسي إف.إس.بي.

ورفض بوتين، الأسبوع الماضي، تقارير إعلامية عن تسميم نافالني قائلا إنها ملفقة من معلومات قدمتها أجهزة مخابرات أمريكية، في محاولة لتشويه سمعة بوتين نفسه، وجعل نافالني يبدو أكثر أهمية من حقيقته.

ويقضي نافالني فترة نقاهة في ألمانيا، لكنه قال إنه ينوي العودة إلى روسيا في موعد لم يكشف عنه.