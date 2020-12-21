الصحة العالمية تطمئن: السلالة الجديدة من كورونا “قابلة للسيطرة عليها”

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن السلالة الجديدة من فيروس كوروناالمستجد والتي تم اكتشافها في بريطانيا تنتشر بوتيرة أسرع، ولكنها قابلة للسيطرة عليها مثل باقي السلالات الأخرى المعروفة من المرض.

وأوضح مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة في مؤتمر صحفي، بحسب وكالة “أ ف ب”، أن “الوضع ليس خارج عن السيطرة، ولكن لا يمكن تركه ينتشر”، ودعا الدول على تطبيق الإجراءات الصحية التي سبق تجربتها واختبارها.

وشدد منظمة الصحة العالمية، على أن كل عشرة أشخاص مصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس يمكن أن ينقلوا العدوى إلى 15 آخرين في المتوسط، في حين أن معدل انتقال العدوى بالسلالات المعروفة سابقًا في بريطانيا يصل إلى 11 شخصًا.

وكانت بريطانيا عن سلالة جديدة للفيروس كوفيد-19، تنتشر بسرعة تضاعف سرعة السابقة ب70 في المائة.

