عاجل.. الحكومة تعيد حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني لثلاثة أسابيع- التفاصيل

قالت الحكومة، إنه “بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في التقيد بالتدابير والإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس كورونا – كوفيد 19″، فإنه قررت “ابتداء من يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020 على الساعة التاسعة ليلا، ولمدة 3 أسابيع، اتخاذ إجراءات احترازية”.

وتقرر “إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء؛ وحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة”.

كما تقرر “منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة؛ والإغلاق الكلي للمطاعم، طيلة 3 أسابيع، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة. وسيتم الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا”.