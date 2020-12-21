إيطاليا.. تسجيل 415 وفاة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت وزارة الصحة الإيطالية إن البلاد سجلت 415 وفاة مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا اليوم الإثنين مقابل 352 في اليوم السابق، في حين انخفضت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس إلى 10872 من 15104 إصابات، مما يعكس انخفاضاً معتاداً في عدد الفحوص خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وقالت الوزارة، إن 87889 مسحة أجريت في اليوم الماضي، مقارنة مع 137420 في اليوم الذي سبقه.

وسجلت إيطاليا، وهي أول دولة غربية تتضرر من الفيروس، 69214 وفاة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير (شباط)، وهي أعلى حصيلة وفيات في أوروبا وخامس أعلى حصيلة على مستوى العالم.

كما سجلت البلاد حوالي 1.96 مليون إصابة بالفيروس حتى الآن.