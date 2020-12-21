شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 168 حالة جديدة بكورونا وتعافي (211) حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم، تسجيل (168) حالة مؤكدة جديدة بكورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة ( 361178) حالة، من بينها (2958) حالة نشطة، كما تم تسجيل (211) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين و إلى (352089) حالة.



وبلغ عدد الوفيات (6131)حالة ، بإضافة (9) حالات وفاة جديدة"، لافتةً أنه تم إجراء (36373) فحص مخبري جديد.

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