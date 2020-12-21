«السلالة الجديدة» تعزل بريطانيا.. ورصد حالات إصابة خارجها وتطمينات بشأن فعالية ومأمونية اللقاحات

■ الصحة العالمية تدعو أوروبا لتكثيف الإجراءات ومقترح باستراتيجية مشتركة

■ دول تعلق الرحلات الجوية إلى بريطانيا بينها تونس والمغرب والأردن وإيران

■ السعودية تعلق الرحلات الدولية لمدة أسبوع

■ الكويت تغلق الحدود وتعلق رحلات الطيران

■ قطر توافق على الاستخدام الطارئ للقاح «فايزر»

■ الرئيس الجزائري يوجه بتسريع عملية اختيار لقاح مناسب

■ مصر تبدأ تطعيم الفئات المستهدفة خلال أسبوع

■ أميركا قد تطرح ثالث لقاح الشهر المقبل

■ تشيلي تبدأ التطعيم الأسبوع المقبل

بروكسل ـ عواصم ـ وكالات:

بدأ جيران بريطانيا في أوروبا إغلاق حدودهم في وجه القادمين من المملكة المتحدة وسط مخاوف من الانتشار السريع لسلالة جديدة من فيروس كورونا منتشرة في بريطانيا. وقالت فرنسا، إنها “ستمنع دخول جميع القادمين من المملكة المتحدة لمدة 48 ساعة، بما في ذلك شركات الشحن، سواء عن طريق البر أو الجو أو البحر أو السكك الحديدية”. كما أصدرت ألمانيا وإيطاليا وهولندا أوامر بتعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا، وقد وسعت هولندا حظر الرحلات الى بريطانيا في وقت لاحق ليشمل ركاب السفن. بينما قالت أيرلندا إنها ستفرض قيودا على الرحلات الجوية والعبارات القادمة من جارتها. فيما قالت بلجيكا، إنها “ستغلق حدودها أمام القطارات والطائرات القادمة من المملكة المتحدة، بما في ذلك خدمة يوروستار”. كما أوقفت النرويج جميع الرحلات الجوية المباشرة من بريطانيا بأثر فوري، لمدة 48 ساعة، لكن يمكن تمديده. أيضا أعلنت كل من فنلندا والدنمارك، حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا. من جهتها، قالت مالطا إنها سوف تطلب من الركاب القادمين من بريطانيا الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما. بدوره، أعلن المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر في تغريدة امس أن بلاده سوف تعلق الرحلات الجوية من بريطانيا. من جهته، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن تركيا علقت الرحلات الجوية من بريطانيا وهولندا والدنمارك وجنوب أفريقيا مؤقتا.

يأتي ذلك فيما قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إن الجمهورية الإسلامية علقت إرسال الرحلات الجوية إلى بريطانيا لأسبوعين. من جهتها، أعلنت السلطات الروسية، تعليق حركة الطيران مع بريطانيا لمدة أسبوع. بدورها، أعلنت الحكومة الهندية تعليق جميع الرحلات القادمة إلى الهند من بريطانيا كما سيتم تعليق الرحلات الجوية من الهند إلى بريطانيا مؤقتا.

وعلى صعيد الدول العربية، أعلنت المملكة المغربية تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة. في حين أعلنت تونس تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وأستراليا على خلفية التفشي السريع للسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد. وأفادت وزارة النقل التونسية بأن تعليق الرحلات يشمل الوصول والمغادرة والعبور مع الوجهات الثلاث حتى اشعار آخر. كما يشمل التعليق عدم قبول الوافدين الذين أقاموا في تلك الدول. بينما قرر الأردن إيقاف الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة لأسبوعين. وفي أميركا اللاتنية انضمت كل من الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا وبيرو إلى مجموعة من الدول الأخرى التي اتخذت إجراءات لوقف الرحلات الجوية من بريطانيا.

في غضون ذلك، تم تسجيل حالات إصابة بالسلالة الجديدة خارج بريطانيا في الدنمارك، بالإضافة إلى حالة واحدة في هولندا وحالة أخرى في أستراليا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية بحسب “أسوشيتد برس”. فيما أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، إنه تم اكتشاف إصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس مصحوبة بطفرات لدى شخص عاد مؤخرا من المملكة المتحدة. الى ذلك، دعت منظمة الصحة العالمية أعضاءها في أوروبا إلى تكثيف الإجراءات ضد فيروس كورونا المستجد لمواجهة السلالة الجديدة المنتشرة في بريطانيا. وقالت متحدثة باسم المنظمة في أوروبا “: “في جميع أنحاء أوروبا، حيث يكون انتقال العدوى مكثفا وواسع الانتشار، تحتاج الدول إلى مضاعفة إجراءات السيطرة والوقاية”. وحثت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أعضاءها في جميع أنحاء العالم على “زيادة عمليات تحديد التسلسل الجيني لفيروس “سارس كوف 2” حيثما أمكن ذلك ومشاركة البيانات دوليا، للإبلاغ عما إذا تم العثور على نفس الطفرات المثيرة للقلق”، على حد قول المتحدثة. من جانبها، دعت السلطات الإسبانية قيادة الاتحاد الأوروبي إلى تطوير استراتيجية مشتركة لمكافحة انتشار السلالة الجديدة من كورونا. وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للحكومة الإسبانية: “أرسلنا طلبًا إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الهدف منه هو حماية حقوق مواطني دول الاتحاد الأوروبي بطريقة منسقة، وتجنب اتباع نهج أحادي الجانب”.

على صعيد متصل، أكدت الحكومة الألمانية، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، لا تزال تتسم بالفعالية في مواجهة السلالة الجديدة من الفيروس. وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان لقناة التلفزيون العامة زد دي إف: السلالة الجديدة ليس لها تأثير على اللقاحات. وأشار الوزير الألماني إلى أن خبراء الاتحاد الأوروبي هم من خلصوا إلى نتيجة أن اللقاحات فعالة في مكافحة السلالة الجديدة التي تم رصدها في بريطانيا. كما أشار وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الى أن اللقاحات الموجودة حاليا للوقاية من كوفيد 19 من المفترض أن تقي أيضا من السلالة الجديدة للفيروس.

وقد بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 77 مليونا و 267 ألفا و 863 حالة بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا، قررت وزارة الداخلية السعودية تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر وذلك على خلفية انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا. كما قال الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم على “تويتر” إن دولة الكويت قررت تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذالحدودية البرية والبحرية حتى نهاية يوم الجمعة أول يناير المقبل. وكانت هيئة الطيران المدني الكويتية أعلنت مساء أمس الاول حظر رحلات الطيران القادمة من بريطانيا، وإدراج الدولة الأوروبية ضمن الدول ذات الخطورة العالية. وأوضحت هيئة الطيران المدني الكويتية، أن قرار حظر الطيران القادم من المملكة المتحدة، تم اتخاذه “بناء على تعليمات السلطات الصحية”. من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء القطرية مساء امس الأول في حسابها على “تويتر” أن وزارة الصحة العامة وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد19 الذي تنتجه شركتا “فايزر” و”بيوإنتيك”. الى ذلك، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون توجيهات باختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كورونا المستجد وبدء عمليات إعطاء اللقاح ضد كوفيد 19. وفي مصر، قالت مستشارة وزيرة الصحة لشئون الأبحاث الدكتورة نهى عاصم، إن الفئات المستهدفة الأولى ستحصل على اللقاح الصينى خلال أسبوع. وأوضحت مستشارة وزيرة الصحة أن موقع اللقاحات الخاص بتسجيل الفئات المستهدفة للحصول على اللقاح متاح لبدء تلقى تسجيل الفئات المستهدفة.

دوليا، قال مسؤول أميركي كبير في مجال الصحة إن لقاحا ثالثا للوقاية من مرض كوفيد19 قد يحصل على موافقة الجهات التنظيمية الأمركية بحلول الشهر المقبل، في الوقت الذي بدأت فيه عملية شحن لقاح “مودرنا” لجميع أنحاء الولايات المتحدة. بدورها، تبدأ تشيلى فى حملة التطعيم الأولى من لقاح “فايزر ـ بيوإنتيك” اعتبارا من الأسبوع المقبل، حيث سيكون العاملون الصحيون فى طليعة الفئات التى سيتم تطعيمها . الى ذلك، قال صندوق الثروة السيادي الروسي إن وزارة الصحة في روسيا البيضاء أقرت لقاح “سبوتنيك5” الروسي لتصبح أول دولة تقدم على هذه الخطوة بعد روسيا.

آسيويا، أعلنت باكستان تسجيل 62 حالة وفاة و1792 إصابة جديدة بالفيروس. من جهتها، قالت تايلاند إنها تريد توسيع إجراءات الاغلاق، وذلك في الوقت الذي تبحث فيه السلطات الصحية عن أكثر من 10 آلاف شخص لهم صلة ببؤرة تفشي قياسية لفيروس كورونا تم رصدها في إقليم ساحلي بالقرب من بانكوك.