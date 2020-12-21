آخر حصيلة لضحايا كورونا حول العالم

وصلت أعداد الإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم، وفقا لموقع "ورلد ميتر" (Worldometers) المتخصص في رصد إحصاءات كورونا، إلى 77 مليونا و172 ألفا و352 إصابة.
وقد بلغت أعداد المتعافين 54 مليونا و89 ألفا و674، وبلغت أعداد الوفيات مليونا و699 ألفا و644.
وفي الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا بالوباء، سجلت السلطات الصحية 18 مليونا و267 ألفا و579 إصابة، في حين بلغت أعداد الوفيات 324 ألفا و869.
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