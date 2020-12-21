العمليات المشتركة تعلن عن إجراءات لإيقاف الهجمات على البعثات الدبلوماسية

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، عن إجراءات وصفتها بـ"الكبيرة" لإيقاف الهجمات على البعثات الدبلوماسية. وقالت العمليات المشتركة بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "هنالك إجراءات كبيرة لإيقاف الهجمات على البعثات الدبلوماسية ونتائج تلك الإجراءات ستكون ظاهرة للعيان خلال الأيام المقبلة". وأضافت "مستمرون بالضغط على من يستخدم السلاح خارج إطار الدولة"، مشددة بالقول "لن نسمح بأن يكون هناك تهديد للسلم المجتمعي".



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