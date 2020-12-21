بالصور.. ووهان الصينية بعد عام على تفشي كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدايات عام 2020، تصدر اسم مدينة ووهان الصينية وكالات الأنباء والمواقع والصحف كونها أول بقعة ساخنة لجائحة فيروس كورونا في العالم.

وبالرغم من أن الحياة بدأت تدب في المدينة مرة أخرى، إلا أن الوضع لم يعد كما كان عليه قبل انتشار الفيروس.

وبعد مرور ما يقرب من عام على العالم وهو يكافح فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر لأول مرة في مقاطعة ووهان الصينية، تعود ووهان بؤرة "كوفيد-19" إلى الحياة من جديد.

ويبدو أن سكان ووهان لم يأبهوا لظهور سلالة جديدة من الفيروس الفتاك أسرع انتشارا ولكنهم اليوم ليسوا بؤرة انتشارها لكنها بريطانيا التي كانت أول من أعلن عن السلالة الجديدة.





تمكنت جمهورية الصين الشعبية من احتواء انتشار العدوى بسرعة بسبب قدرتها العالية على التعبئة الاجتماعية.

التزام السكان الصارم بالإجراءات الاحترازية من اتباع الحجر الصحي والقيود المشددة على التنقل، ساعد الأطباء كثيراً في محاربة تفشي "كوفيد-19".

وبفضل ذلك، توقف تفشي كورونا بشكل أساسي بحلول أبريل/ نيسان من العام الجاري، وتحولت الصين إلى مكافحة حالات العدوى "الواردة" إليها.

وأصبحت إجراءات السلامة والنظافة والصحة العامة أكثر صرامة في جميع الأسواق الصينية.





وفي حين كان الاتهام يوجه أولا إلى بيع الحيوانات البرية في هذا السوق كمسهل لظهور الوباء وانتشاره، أصبحت السلطات الصينية تقول إن مصدر الفيروس هو المنتجات المجمدة المستوردة.

ولكن تبقى دائما الأسواق، وبينها أسواق ووهان، في مركز الاهتمام عند الحديث عن تفشي المرض.

”الخليج 365” ترصد بالصور حال مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي وباء كورونا بعد عام:





- أشخاص يلعبون ببنادق الألعاب خارج نادي ليلي، بعد عام تقريبًا من تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في ووهان، مقاطعة هوبي، الصين 11 ديسمبر 2020 - رويترز

- أشخاص يمرحون في نادي ليلي في مدينة ووهان، بعد عام تقريبًا من تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، مقاطعة هوبي، الصين 12 ديسمبر 2020 - رويترز





- الناس في مطعم في أحد شوارع المدينة ليلاً، بعد عام تقريبًا من تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في ووهان، مقاطعة هوبي، الصين 11 ديسمبر 2020 - رويترز

- الناس يأكلون في مطعم في أحد شوارع المدينة ليلاً، بعد عام تقريبًا من تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في ووهان، مقاطعة هوبي، الصين 11 ديسمبر 2020 - رويترز

- بيع وجبات خفيفة وسريعة في أحد شوارع ووهان، بعد عام تقريبًا من تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، مقاطعة هوبي، الصين 11 ديسمبر 2020 - رويترز

