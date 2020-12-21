لحماية الأمن البحري.. غواصة نووية أمريكية تعبر مضيق هرمز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبرت غواصة الصواريخ الموجهة "يو إس إس جورجيا" الأمريكية مضيق هرمز ودخلت الخليج العربي لأول مرة في المنطقة.

جاء ذلك بحسب بيان أصدرته البحرية الأمريكية،الإثنين، قائلة إن "طرادات صواريخ موجهة كانت برفقة الغواصة النووية التي عبرت مضيق هرمز الإيراني متوجهة نحو الخليج العربي"، وفق وسائل إعلام أمريكية.



ولفت البيان إلى أن عبور الغواصة يأتي لدعم العمليات البحرية ولضمان الاستقرار البحري والأمني في المنطقة الوسطى التي تربط البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهادئ وغرب المحيط الهندي الهامة للتجارة العالمية.

وأكدت البحرية الأمريكية أن إرسال الغواصة النووية يؤكد التزام واشنطن بأمن الحلفاء والحفاظ على الأمن البحري ضد أي تهديد في أي وقت.

يأتي ذلك في ظل توتر بين الولايات المتحدة وإيران خاصة بعد اغتيال العالم النووي محسن زاده في طهران، بجانب عمليات أخرى استهدفت قواتها في العراق.

وتعد الغواصة واحدة من أكثر المنصات تنوعًا في الأسطول، وهي مزودة بقدرات اتصالات فائقة وقدرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز للهجوم الأرضي من طراز Tomahawk.

كما يمكن لها استضافة ما يصل إلى 66 من قوات العمليات الخاصة.