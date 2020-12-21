القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هبط الذهب في المعاملات الفورية اليوم الإثنين 0.3% إلى 1874.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1115 بتوقيت جرينتش.
وفي وقت سابق من الإثنين لامس المعدن النفيس أعلى مستوياته منذ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني عند 1906.46 دولار.
ومحت أسعار الذهب مكاسبها السابقة لتهبط بما يصل إلى 1.3% تحت ضغط من ارتفاع الدولار ووسط مخاوف من سلالة فيروس كورونا الجديدة
وسيطرت سلالة كورونا الجديدة على الأسواق ودفعت دولا إلى فرض قيود أكثر صرامة.
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1877.70 دولار.
ووفقا لرويترز، قالت شياو فو المحللة لدى بنك أوف تشاينا "بشكل عام، ثمة عزوف عن المخاطرة. أسواق العملات الأجنبية والأسهم تتراجع. تثير السلالة الجديدة للفيروس حالة من عدم اليقين المتجدد في السوق ونحن نشهد عزوفا شديدا عن المخاطرة".
وأضافت "على الرغم من أن الذهب يجب أن يربح في هذه الحالات بوصفه ملاذا آمنا، ولكن بشكل عام، خلال هذه الظروف، نرى الدولار يسرق الأضواء".
وجنى مؤشر الدولار ما يزيد على 1%، وانتعش من أدنى مستوياته في عدة سنوات إلى أعلى مستوى في أسبوع واحد، بعد أن تسببت أنباء تحور فيروس كورونا في انخفاض الجنيه الإسترليني واليورو.
كما تراجعت الأسهم الأوروبية نتيجة إجراءات العزل العام الصارمة في بريطانيا، قبل أيام فقط من خروجها من فلك الاتحاد الأوروبي.
قفزت الأسعار في وقت سابق من الجلسة بما يزيد على 1% بعد تقارير تفيد بأن قادة الكونجرس الأمريكي توصلوا أمس الأحد إلى اتفاق حول حزمة بقيمة 900 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي المتضرر من الفيروس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1% إلى 26.02 دولار للأوقية، وذلك بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ 16 ديسمبر/ كانون الأول عند 27.38 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وهبط البلاديوم 1.7% إلى 2321.36 دولار، كما نزل البلاتين 4.7% إلى 987.58 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم.. المعدن النفيس ينخفض بأمر السلالة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.