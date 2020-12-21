أسعار الذهب اليوم.. المعدن النفيس ينخفض بأمر السلالة الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هبط الذهب في المعاملات الفورية اليوم الإثنين 0.3% إلى 1874.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1115 بتوقيت جرينتش.

وفي وقت سابق من الإثنين لامس المعدن النفيس أعلى مستوياته منذ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني عند 1906.46 دولار.

ومحت أسعار الذهب مكاسبها السابقة لتهبط بما يصل إلى 1.3% تحت ضغط من ارتفاع الدولار ووسط مخاوف من سلالة فيروس كورونا الجديدة

وسيطرت سلالة كورونا الجديدة على الأسواق ودفعت دولا إلى فرض قيود أكثر صرامة.



وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1877.70 دولار.



ووفقا لرويترز، قالت شياو فو المحللة لدى بنك أوف تشاينا "بشكل عام، ثمة عزوف عن المخاطرة. أسواق العملات الأجنبية والأسهم تتراجع. تثير السلالة الجديدة للفيروس حالة من عدم اليقين المتجدد في السوق ونحن نشهد عزوفا شديدا عن المخاطرة".

وأضافت "على الرغم من أن الذهب يجب أن يربح في هذه الحالات بوصفه ملاذا آمنا، ولكن بشكل عام، خلال هذه الظروف، نرى الدولار يسرق الأضواء".

وجنى مؤشر الدولار ما يزيد على 1%، وانتعش من أدنى مستوياته في عدة سنوات إلى أعلى مستوى في أسبوع واحد، بعد أن تسببت أنباء تحور فيروس كورونا في انخفاض الجنيه الإسترليني واليورو.

كما تراجعت الأسهم الأوروبية نتيجة إجراءات العزل العام الصارمة في بريطانيا، قبل أيام فقط من خروجها من فلك الاتحاد الأوروبي.

قفزت الأسعار في وقت سابق من الجلسة بما يزيد على 1% بعد تقارير تفيد بأن قادة الكونجرس الأمريكي توصلوا أمس الأحد إلى اتفاق حول حزمة بقيمة 900 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي المتضرر من الفيروس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1% إلى 26.02 دولار للأوقية، وذلك بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ 16 ديسمبر/ كانون الأول عند 27.38 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وهبط البلاديوم 1.7% إلى 2321.36 دولار، كما نزل البلاتين 4.7% إلى 987.58 دولار.