دمشق تدين استقبال برلين رئيس "الخوذ البيض"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دانت دمشق ما ورد في بيان الخارجية الألمانية حول استقبال برلين رئيس منظمة "الخوذ البيض"، وقالت إن ذلك يؤكد مجددا ضلوع ألمانيا في العدوان على سوريا.

وقالت الخارجية السورية إن استقبال رئيس المنظمة الإرهابية "رغم معارضة وزارة الداخلية الألمانية نظرا لارتباط هذا الشخص بالمتطرفين، يؤكد مجددا ضلوع الحكومة الألمانية في العدوان على سوريا وتوفير الدعم للتنظيمات الإرهابية والمجموعات الملحقة بها".

ونقلت وكالة سانا عن مصدر رسمي في الخارجية السورية أن دمشق تدين "بشدة البيانات المضللة التي تصدرها الخارجية الألمانية وممثلوها في المنظمات الدولية".

وأضاف المصدر أن بلاده "تنبه إلى أن تأمين الحماية للإرهابيين يشكل انتهاكا سافرا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب ويمثل خطرا على الأمن والسلم في العالم".

وطالب المصدر الحكومة الألمانية بالتوقف عن "محاولات تبرير سياساتها إزاء الإرهاب وخداع الرأي العام الألماني الذي عانى الإرهاب والتطرف في أكثر من مدينة ألمانية".

وقالت الخارجية السورية: "يبدو أن تشويه الحقائق وقلب المفاهيم وحملات التضليل أصبحت مرادفات أساسية للحرب الغادرة ضد سوريا من جانب الدول المعادية".