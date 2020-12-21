شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الاتحاد للطيران" تعلق رحلاتها بين أبوظبي والسعودية والكويت ومسقط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قال متحدث باسم الاتحاد للطيران" إن الناقلة ستعلق بشكل فوري كافة رحلات الركاب بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية ومسقط في عمان والكويت.

وأضاف المتحدث في تصريحات صحافية اليوم: "التعليق سيكون بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر".، وفقا للبيان. وأوضح المتحدث أنه تم أخذ هذا الإجراء الاحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وذكر المتحدث أن سلامة الضيوف والطاقم الجوي من أهم أولويتنا.

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