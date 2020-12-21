شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تسقط مسيّرة حوثية وتكبد المليشيا خسائر فادحة والان مع التفاصيل
ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله: إن العشرات من عناصر مليشيا الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح بنيران قواتنا أثناء محاولتها الهجوم على أحد المواقع العسكرية في أطراف جبل مراد، كما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تعزيزات كانت تحمل أفرادا وأسلحة وقتل جميع من كانوا فيها. وأكد المصدر أن المليشيا تكبدت خسائر فادحة وتجرعت هزائم هي الأشد والأقسى منذ فترة طويلة.
وكانت القوات المشتركة في جنوب الحديدة أعلنت اليوم مقتل القيادي الحوثي صياد الأعشم في الهجوم الذي نفذته المليشيا على قرية الحلة في مديرية حيس، مؤكدة أن الصريع قائد كتيبة ويحمل رتبة عقيد.
وفي مديرية التحيتا قتل مسلح حوثي أثناء محاولته التسلل واختراق الخطوط الأمامية لمناطق التماس بين الطرفين متوجهاً نحو مركز المديرية لتنفيذ هجوم.
ورصدت القوات المشتركة 7 طائرات استطلاع للمليشيا حلقت في مناطق الهدنة الأممية في جنوب وشرق الحديدة في انتهاكا صارخ للاتفاق الأممي.
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