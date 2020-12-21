ألمانيا تحذر إيران من التصعيد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس إيران على عدم إضاعة فرص عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الخاص بالجمهورية الإيرانية.

وقال ماس، بعد محادثات مع نظرائه من كل من إيران وبريطانيا والصين وفرنسا ورسيا، في برلين «لتمهيد الطريق للتقارب الأمريكي في عهد بايدن، يجب ألا يكون هناك المزيد من المناورات التكتيكية التي رأيناها كثيرا أخيرا»، وشدد على أن هذا «لن يؤدي إلا إلى تقويض الاتفاق بدرجة أكبر».

وأقر ماس بأن «دوامة الانحدار» التي دخلها الاتفاق النووي تغذيها استراتيجية ترمب للضغط على إيران، إلى جانب انتهاك إيران للاتفاق.