مقتل 5 واختطاف 35 مدنيا في نيجيريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 5 جنود نيجيريين واختطف 35 مدنيا في هجومين منفصلين بمحافظة بورنو شمال شرق نيجيريا.

وأوضحت مصادر أمنية أن الهجوم الأول استهدف قافلة عسكرية، على بعد 44 كلم من مايدوغوري عاصمة محافظة بورنو، فيما استهدف الثاني قافلة مدنية.

وأضرم المسلحون النار في شاحنة وسيارتين، من أصل 9 كانت تنقل مدنيين، استهدفوا من طرفهم.