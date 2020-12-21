شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأدوية الأوروبية تجيز استخدام لقاح «فايزر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ ف ب

أجازت الوكالة الأوروبية للأدوية، الاثنين، استخدام لقاح «فايزر- بيونتك» المضاد لفيروس كورونا المستجد، ما يمهد للبدء بحملات التلقيح في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام.

وقالت المديرة العامة للوكالة، إيمير كوك، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: «يسرني أن أعلن أن اللجنة العلمية للوكالة الأوروبية للأدوية اجتمعت الاثنين، ووافقت على السماح بطرح اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتك في سوق الاتحاد الأوروبي».

وأضافت: «هذه خطوة مهمة في مكافحة هذا الوباء الذي تسبب بآلام ومحن، بجانب نجاح علمي تاريخي، إذ خلال أقل من عام تم تطوير لقاح لهذا المرض والسماح به».

إلى ذلك، أوضحت كوك أنه «لا يوجد دليل على عدم فعالية لقاح فايزر وبيونتك المضاد لفيروس كورونا المستجد لمكافحة السلالة الجديدة من الوباء، التي ظهرت في بريطانيا».