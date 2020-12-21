شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تنعزل عن أغلب دول العالم بسبب السلالة الجديدة لكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علقت دول في جميع أنحاء العالم الرحلات الجوية والسفر من وإلى بريطانيا بعد إعلان لندن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد «خارجة على السيطرة»، وشملت القيود في بعض الأحيان بلداناً أخرى تم فيها اكتشاف السلالة الجديدة، مثل جنوب إفريقيا والدنمارك.

فرنسا وإيطاليا وألمانيا

ومن الدول التي أعلنت حظر السفر حتى الآن؛ فرنسا التي علقت منذ منتصف ليل الأحد/الاثنين جميع الرحلات من بريطانيا لمدة 48 ساعة؛ بما في ذلك الرحلات «المتعلقة بنقل البضائع عن طريق البر والجو والبحر والسكك الحديد»، ويأتي الحظر المفروض على كل الشحنات باستثناء البضائع بلا مرافقة.

كما أوقفت ألمانيا جميع الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا منذ منتصف ليل الأحد؛ على أن يستمر هذا الحظر حتى 31 كانون الأول/ديسمبر في مرحلة أولى، ويحظر كذلك دخول المواطنين من بريطانيا عن طريق البحر أو السكك الحديدية أو البر إلى ألمانيا.

وقررت إيطاليا؛ التي رُصد فيها مصابون بالسلالة الجديدة للفيروس عادوا أخيراً من بريطانيا؛ تعليق الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة، ومنعت دخول الأشخاص الذين أقاموا هناك في الأيام الـ14 الماضية، ويجب أن يخضع أي شخص موجود حالياً في إيطاليا وسافر أخيراً من بريطانيا لفحص فيروس كورونا المستجد.

روسيا وإيرلندا وكندا

أعلنت روسيا الاثنين أنها ستعلق كل الرحلات الجوية لمدة أسبوع مع بريطانيا عند منتصف ليل (21,00 ت.غ) 22 كانون الأول/ديسمبر؛ كما أعلنت إيرلندا منع جميع الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا اعتباراً من منتصف ليل الأحد/الاثنين لمدة 48 ساعة على الأقل. من جهته صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأنه نتيجةً لاكتشاف النوع الجديد للفيروس؛ ستحظر كندا جميع الرحلات من بريطانيا لمدة 72 ساعة.

هولندا والنرويج والدنمارك

قالت الحكومة الهولندية إن جميع رحلات الركاب من بريطانيا إلى هولندا تم حظرها حتى الأول من كانون الثاني/يناير؛ كما أعلنت الأحد حظر نزول الركاب من العبارات الآتية من بريطانيا عند وصولها إلى موانئ البلاد؛ موضحة أنه وحدها العبارات التي تحمل شاحنات بضائع وسائقيها سيسمح لها بأن ترسو في موانئ هويك فان هولاند وروتردام وآيماودن؛ وذكرت وزارة الصحة أنه تم اكتشاف إصابة واحدة بالسلالة الجديدة للفيروس في البلاد، وعلقت كلٌّ من النرويج والدنمارك الرحلات الجوية من المملكة المتحدة اعتباراً من يوم الاثنين، ولمدة 48 ساعة، ورصدت الدنمارك تسع إصابات بالفيروس من السلالة البريطانية على أراضيها.

السويد وبلجيكا وفنلندا وسويسرا

أعلنت السويد أنها ستحظر الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة، ويتوقع صدور قرار رسمي خلال يوم الاثنين؛ فيما علقت بلجيكا جميع رحلات الطيران والقطارات من بريطانيا إلى بلجيكا، وأعلنت أنها ستعلق لمدة 24 ساعة على الأقل منذ منتصف ليل الأحد؛ كما علقت فنلندا رحلات الركاب من المملكة المتحدة لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الاثنين؛ من جهتها أكدت السلطات السويسرية أنها ستعلق الرحلات الجوية من بريطانيا وجنوب إفريقيا حيث تم اكتشاف نوع مماثل من الفيروس اعتباراً من منتصف ليل الأحد «حتى إشعار آخر».

إسبانيا والبرتغال

قالت الحكومة الإسبانية الاثنين إنها قررت بالتوافق مع نظيرتها البرتغالية تعليق الرحلات الآتية من المملكة المتحدة اعتباراً من الثلاثاء بسبب ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد في هذا البلد، وأوضحت مدريد أن المواطنين الإسبان والأفراد المقيمين في إسبانيا سيتمكنون من دخول الأراضي الاسبانية؛ لافتة إلى أنها ستعزز المراقبة على الحدود مع جبل طارق؛ المنطقة البريطانية الواقعة أقصى جنوب إسبانيا.

أغلبية دول شرق أوروبا

علقت دول البلطيق الثلاث، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، جميع رحلات الركاب من المملكة المتحدة، وعلقت بلغاريا الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها حتى 31 كانون الثاني/يناير؛ كما حظرت رومانيا جميع الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها لأسبوعين اعتباراً من بعد ظهر الاثنين، وعلقت كرواتيا أيضاً حركة النقل الجوي للركاب من المملكة المتحدة لمدة 48 ساعة؛ في حين أوقفت مقدونيا جميع الرحلات الجوية من المملكة المتحدة وفرضت حجراً صحياً لمدة 14 يوماً على جميع من مكث فيها، ومن المقرر أن تعلق بولندا الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة اعتباراً من منتصف ليل الاثنين، وستفعل جمهورية التشيك الشيء نفسه اعتباراً من ظهر الاثنين.

دول آسيوية ولاتينية

أعلنت السلطات المحلية في هونج كونج الاثنين تعليق رحلات الركاب من بريطانيا ابتداءً من منتصف الليل، ويتعين على أي شخص يصل إلى المستعمرة البريطانية السابقة بعد أن كان في المملكة المتحدة في الأيام الـ 14 السابقة؛ أن يخضع لفترة أطول من الحجر الصحي السارية حالياً، ومن المتوقع أن تعلق الهند جميع الرحلات الجوية من بريطانيا حتى 31 كانون الأول/ديسمبر؛ من جهتها قالت إسرائيل إنها تمنع دخول الأجانب القادمين من بريطانيا والدنمارك وجنوب إفريقيا؛ كما أعلنت فرض حجر على الإسرائيليين العائدين من تلك الدول في فنادق يديرها الجيش ومخصصة للحجر الصحي؛ أما في أمريكا الجنوبية ؛ فأعلنت السلفادور أنها لن تسمح لأي شخص كان خلال الأيام الثلاثين الماضية في بريطانيا أو جنوب إفريقيا بدخول البلاد؛ كما أوقفت الأرجنتين الرحلات الجوية من المملكة المتحدة، وستفعل تشيلي الشيء نفسه اعتباراً من الثلاثاء.

دول عربية

أوقفت السعودية الأحد كل الرحلات الجوية وعلقت الدخول عبر موانئها البرية والبحرية لمدة أسبوع على الأقل مع خيار التمديد لأسبوع آخر، وسيُطلب من الركاب الذين وصلوا إلى المملكة من أوروبا؛ أو أي بلد تم اكتشاف السلالة الجديدة فيه اعتباراً من الثامن من كانون الأول/ديسمبر؛ عزل أنفسهم لمدة أسبوعين، والخضوع لفحص كورونا؛ من جانبها أضافت الكويت بريطانيا إلى لائحة الدول «عالية الخطورة» ورحلات الطيران المحظورة؛ فيما قررت الحكومة الأردنية إيقاف الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين اعتباراً من الاثنين، وحتى الثالث من كانون الثاني/يناير؛ كما أعلنت سلطنة عمان الاثنين تعليق الرحلات الجوية وإغلاق حدودها البرية والبحرية بدءاً من الثلاثاء لمدة أسبوع واحد؛ على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد؛ كذلك أوقف المغرب الرحلات الجوية من المملكة المتحدة منذ الأحد.