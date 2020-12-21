شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة «صندوق المعرفة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، قرار المجلس رقم (37) لسنة 2020، بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة، برئاسة أحمد عبدالكريم جلفار.

ووفقاً للقرار، يضم مجلس الإدارة في عضويته ممثلاً عن مؤسسة دبي للاستثمارات الحُكوميّة، نائباً للرئيس، وممثلاً عن كل من: هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودائرة المالية، ويتم تسميتهم من قبل مسؤولي الجهات التابعين لها مع مراعاة أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المؤسسة، وألا تقل درجتهم الوظيفية عن درجة مدير تنفيذي، إضافة إلى عضوية المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة.

وتُعتبر كافة الاجتماعات التي عقدها مجلس إدارة المؤسسة المشكّل بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (59) لسنة 2017، صحيحة وكذلك القرارات التي أصدرها خلال الفترة من 19 أكتوبر 2020 وحتى بدء العمل بهذا القرار الذي يُعمل به من تاريخ صُدوره.