شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال والنصر يستعيدان نغمة الفوز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

عاد الهلال والنصر إلى الرياض غانمين بعدما كسبا النقاط الثلاث أمام مضيفيهما القادسية والباطن في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

واستعاد الهلال نغمة الفوز التي فقدها في آخر مباراتين محققاً فوزاً مريحاً 3-1 ورفع رصيده في الصدارة إلى 22 نقطة وابتعد بست نقاط عن أقرب منافسيه الأهلي.

افتتح الفرنسي غوميز باب التسجيل في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، وأضاف البيروفي كاريلو وسالم الدوسري هدفين (23 و48 ) وسجل للقادسية اوهاويتشي (57).

وتجمد رصيد القادسية عند 13 نقطة وتوقف قطار انتصاراته بعد 3 انتصارات متوالية.

من جهة أخرى، منح الثنائي خالد الغنام ونور الدين أمرابط فريقهما النصر الفوز الثاني في الدوري على حساب الباطن 2-1.

حضرت الأهداف في آخر 10 دقائق من اللقاء عن طريق خالد الغنام (86) وأمرابط من ركلة جزاء (91) للنصر، وسجل للباطن الأنجولي فابيو (94) ليرفع الفريق العاصمي الذي حقق الفوز بعد 3 هزائم وتعادل في آخر 4 مباريات رصيده إلى 7 نقاط، وبقي الباطن على 11 نقطة.

وتعرض مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله للإصابة في منتصف الشوط الثاني ليترك مكانه لرائد الغامدي.

ووصفت مصادر طبية الإصابة بأنها عبارة عن شد في العضلة الضامة، وسيتم عمل فحص جديد صباح الثلاثاء للتشخيص النهائي.

من جهته، قال بيتروس لاعب وسط النصر: حققنا فوزاً مهماً، نحن فريق قوي وبطل، وسنسكت من استهزأوا بنا بعد تراجع النتائج نتيجة الظروف التي مررنا بها.