شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للمرأة» يستعرض خطة الربع الأول من 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعرض مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، ملامح خطة عمل المؤسسة للربع الأول لعام 2021، والتي تتضمن مجموعة من المشاريع والمبادرات والبرامج الرامية، لصقل وإعداد المرأة الإماراتية، والاستفادة من طاقاتها، إسهاماً في تعزيز دورها كشريك فاعل وكادر مهم في عملية التنمية، وتحقيق الإنجازات الوطنية على كافة الصعد.

جاء ذلك خلال اجتماعه الرابع والأخير لعام 2020 برئاسة منى غانم المري، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وحضور هالة يوسف بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وأعضاء مجلس الإدارة.. هدى الهاشمي رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي في حكومة الإمارات، وهدى عيسى بوحميد الرئيس التنفيذي للتسويق في «دبي القابضة»، وفهيمة عبدالرزاق البستكي نائب الرئيس التنفيذي - رئيس قطاع تطوير الأعمال في سوق دبي المالي، وهدى عيسى بوحميد الرئيس التنفيذي للتسويق في «دبي القابضة»، وجهاد عبدالرزاق كاظم مدير الخدمات القانونية بغرفة دبي والجود أحمد لوتاه مصممة ورائدة أعمال.

وأشارت منى المري خلال الاجتماع إلى أن توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بإطلاق برامج ومبادرات نوعية للمؤسسة بالتزامن مع خمسينية الإمارات.. مؤكدة حرص سموها على مشاركة أكثر فاعلية للمرأة في صياغة مستقبل الإمارات.

وأشادت المري بجهود عضوات مجلس الإدارة خلال العام، وثمنت برامج ومبادرات المؤسسة خلال العام 2020، مشيرة إلى أنه كان عاماً استثنائياً ومختلفاً بكل المقاييس بالنظر للظروف التي مررت بالجميع خلال هذا العام جراء جائحة «كوفيد-19» والذي كان حافلاً بالكثير من التحديات على المستويين العام والخاص وعلى الصعيدين المحلي والعالمي، مؤكدة أن دولة الإمارات اجتازته بفضل الله تعالى أولاً وبحكمة وبصيرة القيادة الرشيدة.

وقالت إن العام المقبل سيشهد جهوداً أكبر ومشاريع وبرامج ومبادرات نوعية تترجم رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وحرص سموها على إبراز مكانة المرأة الإماراتية ومشاركتها الفعالة في صياغة مستقبل أكثر إشراقاً لدولة الإمارات. (وام)