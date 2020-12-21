شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يجدد رغبته باستضافة «خليجي 25» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد العراق رغبته باستضافة بطولة «خليجي 25» في مدينة البصرة بجنوب البلاد، مؤكداً عزمه تقديم ملف جديد لاستضافة البطولة المقررة نهاية عام 2021 أو مطلع 2022.

وأعلن وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال في بيان «نية العراق تقديم ملف جديد لاستضافة بطولة خليجي 25 في البصرة، البطولة التي تحتل مكانة كبيرة في نفوس الجماهير العراقية والخليجية».

وأضاف درجال أن «الاتحادات الخليجية تعهدت بتشكيل لجنة لزيارة العراق والاطلاع على الملاعب والمنشآت، لاسيما استاد البصرة الدولي الذي يتسع لـ65 ألف متفرج، وكذلك ملعب الفيحاء بسعة 10 آلاف متفرج».

وسترفع اللجنة توصياتها إلى المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج في هذا الشأن، وفق البيان نفسه.

وتعهدت الوزارة استكمال كل البنى التحتية والتجهيزات اللوجستية المتعلقة باستضافة البطولة في ما يتعلق بإنجاز الفنادق والمنشآت الطبية والخدمية.

والجدير بالذكر أن المكتب التنفيذي لكأس الخليج حدد ديسمبر/كانون الأول 2021 أو يناير/ كانون الثاني 2022 موعداً لإقامة النسخة الخامسة والعشرين من البطولة.

وفي حال الموافقة على إقامتها في العراق، ستكون هي الثانية التي تستضيفها بلاد الرافدين بعد النسخة الخامسة التي أقيمت في العاصمة بغداد عام 1979.

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