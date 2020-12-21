شكرا لقرائتكم خبر عن راشد النعيمي يكرم الشركاء وموظفي التعداد السجلي بعجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس اللجنة العليا للتعداد السجلي في عجمان، الشركاء وموظفي مركز الإحصاء والتنافسية المتميزين لإسهامهم في تصدر الإمارة في مجال الانتهاء من كافة المسوحات قبل الموعد المحدد، وعملهم كفريق واحد للمحافظة على إنجازات المركز والسير قدماً في درب رفعة إمارة عجمان.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي إن مشروع التعداد السجلي ومنصة العد الذاتي والمشاريع الإحصائية تحظى بدعم دائم من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وبمتابعة مستمرة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.. لافتاً إلى أن هذه المشاريع تعد من أهم الأدوات التي تحقق تسهيل التنمية العمرانية والتخطيط الاجتماعي والاقتصادي، كما تساعد على تنمية المجتمع من خلال وضع الخطط الاستراتيجية لكافة القطاعات الخدمية والحيوية وتحقيق الرفاهية وسبل الحياة المثلى للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة.

وأكد الشيخ راشد النعيمي أن الكوادر المؤهلة نجحت في تحقيق أهداف المركز وإنجاز كافة مهامه على أكمل وجه، لتحصد الإمارة الريادة في مجال المسوحات والذي يشمل استبيان جودة الحياة الأمنية ومسح الاستثمار الأجنبي ومسح البحث والتطوير للقطاعي الحكومي والخاص، ومسح المنشآت الاقتصادية، إضافة لمسح القوى العاملة.

وأعرب عن فخره بتسجيل ما يزيد على 100 ألف فرد في منصة العد الذاتي لمشروع التعداد السجلي 2020، مبيناً أن العمل يجري على قدم وساق لتغطية 30% من سكان إمارة عجمان مع نهاية العام.

وبين الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن المركز نجح في تحقيق العديد من الإنجازات بالرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة «كوفيد 19»، وأن الكوادر الطموحة تجمع اليوم بيانات ومعلومات عن الأسر والأفراد والتي ستسهم في تعزيز جودة حياة ورفاهية المجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة في الإمارة.

من جانبها أوضحت الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز الإحصاء والتنافسية بعجمان أن المركز عمل جاهداً لإنجاز مشروع التعداد السجلي والذي يعد أهم المشاريع الإحصائية، مبينة أن الجهود كثفت لجمع البيانات الإحصائية من السجلات الإدارية المتوفرة لدى الجهات الحكومية المحلية والاتحادية لإنتاج المؤشرات والبيانات الإحصائية بصفة آنية وإعداد قاعدة بيانات شاملة ومفصلة عن السكان والمساكن والمباني والمنشآت.

وأضافت أن الجميع يسعى للتسهيل على كل فرد في الإمارة للتسجيل في التعداد حيث مكنت منصة العد الذاتي للسكان بالإمارة، الأسر من التسجيل بشكل ذاتي كما أنشأ المركز منصة اتصال لتسجيل الأسر من خلال الاتصال بهم إضافة إلى النزول الميداني من قبل الباحثين لبعض مناطق الإمارة ذات الكثافة السكانية العالية وأيضاً للتجمعات العمالية.

وأوضحت أن المركز قدم العديد من الإنجازات بدعم كبير من الشيخ راشد بن حميد النعيمي لتحقيق الأفضل والوصول للريادة في شتى المجالات.