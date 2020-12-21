إسبانيا تحظر دخول القادمين من بريطانيا باستثناء المواطنين والمقيمين

أعلنت الحكومة الإسبانية أنها علقت اعتبارا من غد دخول القادمين من بريطانيا باستثناء الإسبان والمقيمين في إسبانيا، وسط مخاوف أثارتها سلالة جديدة سريعة الانتشار من كورونا.

وأضافت الحكومة أنه سيتم تشديد القيود على الحدود مع جبل طارق حيث تم اكتشاف حالة واحدة على الأقل من سلالة كوفيد-19 الجديدة.

وتابعت أن منع دخول غير المقيمين جاء بالتنسيق مع البرتغال المجاورة التي أعلنت منع

دخول الوافدين من بريطانيا في وقت متأخر أمس الأحد.

وسارعت دول أوروبية لوقف الرحلات من بريطانيا، بعد ساعات على إعادة فرض حجر في لندن وجنوب شرقي إنجلترا، في محاولة لوقف موجة أخرى من الإصابات المنسوبة إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا، وُصِفت بأنها "أكثر خطورة".

تكمن خطورة السلالة الجديدة من كوفيد-19

في تفشيها بسرعة أكبر من سابقتها، بنسبة تبلغ 70 بالمائة، لكن لا يُعتقد أنها أشد فتكًا منها. وليس هناك دليل على أنها تتفاعل بشكل مختلف مع اللقاح، بحسب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، البروفيسور كريس ويتي.

وفي بريطانيا، الدولة الأوروبية الأكثر تضررًا- إلى جانب إيطاليا، أودى الفيروس بحياة أكثر من 67 ألف شخص. فيما بدأت الحكومة البريطانية طرح لقاح كوفيد-19 الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية في 8 ديسمبر الجاري، كأول دولة غربية تبدأ في التطعيم الجماعي.