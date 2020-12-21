وكالة الأدوية الأوروبية توافق على لقاح فايزر المضاد لكورونا

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المطور بشكل مشترك من قبل شركتي (فايزر - بيونتك) في دول الاتحاد الأوروبي.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تمهد الطريق نحو تعميم اللقاح عبر القارة الأوروبية، إلا أن المفوضية الأوروبية ما

زالت تحتاج إلى إعطاء الضوء الأخضر لذلك.



من جهتها.. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "إنها تتوقع أن يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن مساء اليوم، حيث أن الموافقة على استخدام اللقاح تعتبر لحظة حاسمة

في جهودنا نحو توصيل لقاحات آمنة وفعالة للمواطنين الأوروبيين".



تجدر الإشارة إلى أن لقاح (فايزر - بيونتك) قد حصل بالفعل على الموافقة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكلتا الدولتين قامت باستخدامه على مستوى البلاد.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد أكدت أن سلامة اللقاحات من أولى أولوياتها. وأفادت بأنه لا يوجد دليل على أن اللقاح لن يعمل ضد نوع جديد من فيروس كورونا.