وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المطور بشكل مشترك من قبل شركتي (فايزر - بيونتك) في دول الاتحاد الأوروبي.
وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تمهد الطريق نحو تعميم اللقاح عبر القارة الأوروبية، إلا أن المفوضية الأوروبية مازالت تحتاج إلى إعطاء الضوء الأخضر لذلك.
في جهودنا نحو توصيل لقاحات آمنة وفعالة للمواطنين الأوروبيين".
من جهتها.. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "إنها تتوقع أن يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن مساء اليوم، حيث أن الموافقة على استخدام اللقاح تعتبر لحظة حاسمة
تجدر الإشارة إلى أن لقاح (فايزر - بيونتك) قد حصل بالفعل على الموافقة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكلتا الدولتين قامت باستخدامه على مستوى البلاد.
وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد أكدت أن سلامة اللقاحات من أولى أولوياتها. وأفادت بأنه لا يوجد دليل على أن اللقاح لن يعمل ضد نوع جديد من فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الأدوية الأوروبية توافق على لقاح فايزر المضاد لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.