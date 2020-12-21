رئيس الوزراء اليمني: السعودية أنهت الانقسامات بين اليمنيين

قال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، إن جوهر اتفاق الرياض يتحدث عن إنهاء الانقسامات ومواجهة الفساد في اليمن عن طريق توحيد جهاز الرقابة والمحاسبة، مطالبًا الدول العربية باتباع نهج السعودية في اليمن.

وأضاف عبد الملك - في تصريح لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الاثنين : "أن دور السعودية كان بنّاء منذ 2011 وحتى الآن،

وهي تدعم الحفاظ على الوحدة الوطنية وسيادة اليمن فقد عملت على إنهاء الانقسام بين اليمنيين".



وأشار إلى أن المملكة لم تمارس ضغوطًا من أجل فرض أسماء في تشكيل الحكومة الجديدة، موضحًا أن هذه الحكومة هي حكومة وحدة وطنية وليست محاصصة، جاءت لإنهاء

الانقسامات الكبيرة والتي عطلت عمل مؤسسات الدولة.



وكان عبد الملك قد قال - في وقت سابق - : "إن إعلان حكومة الكفاءات السياسية هو تتويج لجهود كبيرة قادها الرئيس عبد ربه منصور هادي وقيادة السعودية ودول تحالف دعم الشرعية والقوى السياسية والشخصيات الوطنية".

وأكد رئيس الوزراء اليمني المكلف معين عبد الملك، أن إعلان الحكومة الجديدة جاء تتويجا لجهود الرئيس هادي والقيادة في السعودية ودول التحالف العربي، والقوى السياسية والشخصيات الوطنية.