روسيا تنفي الضلوع في هجمات إلكترونية استهدفت أميركا

سيف اليزيد - نفى الكرملين، اليوم الاثنين، أي ضلوع لروسيا في الهجمات الإلكترونية المتطورة التي استهدفت المؤسسات الحكومية والشركات في الولايات المتحدة.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحافيين، إن هذه الهجمات الإلكترونية "لا علاقة لها بنا لأن روسيا ليست متورطة في هذه الهجمات".

وأضاف أن "جميع الاتهامات بالتورط الروسي لا أساس لها على الإطلاق وتندرج ضمن استمرار الرهاب الأعمى من روسيا الذي نلاحظه في كل حادث".

وذكرت شركة "فاير آي" لأمن المعلومات، التي كانت أيضاً ضحية للهجمات الإلكترونية الأسبوع الماضي، أنه تم استهداف الحكومات والشركات في قطاعات الاستشارات والتكنولوجيا والطاقة في ربيع العام 2020 في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

في الولايات المتحدة، طالت الهجمات وزارة الأمن الداخلي ووزارتي الخزانة والتجارة، بالإضافة إلى العديد من الوكالات الاتحادية، وفقًا لتقارير إعلامية.

بدأ الهجوم في مارس، حين استفاد القراصنة من تحديث برنامج مراقبة طورّته شركة "سولار ويندز" للتكنولوجيا ومقرها تكساس، وتستخدمه عشرات الآلاف من الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم.