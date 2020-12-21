فلسطين تسجل 1514 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سيف اليزيد -



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين تسجيل 31 وفاة و1514 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1848 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت في التقرير الوبائي اليومي أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة وسجل في قطاع غزة 11 حالة وفاة و3 حالات في مدينة القدس.

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