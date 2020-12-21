

سيف اليزيد - ذكر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في مؤتمر عبر الفيديو، أن البلاد يجب أن تستأنف المناقشة السياسية بشأن خطة الانتعاش الاقتصادي؛ لأنه لا يمكنها تحمل المزيد من التأجيلات.

وقال كونتي: «نحتاج إلى إيجاد تركيبة فعالة بشأن الخطة في الأيام القليلة المقبلة، مصداقيتنا داخل أوروبا على المحك»، مضيفاً أن الخطة بحاجة إلى أن يقرها البرلمان، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان كونتي قد تعهد، بالالتزام بالسياسات التوسعية، حتى بعد انتهاء جائحة كورونا، وذلك بينما يسعى جاهداً لحماية اقتصاد بلاده الهش والمثقل بالديون، من تجدد موجات تفشي كورونا.

كانت هذه تفاصيل خبر كونتي: إيطاليا يجب أن تستأنف محادثات خطة الانتعاش الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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