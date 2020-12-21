شكرا لقرائتكم خبر عن 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 55 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3145 حالة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 216 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 144142 حالة.
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