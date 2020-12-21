ختام قمة "إيجاد".. توصيات بإلغاء ديون السودان وتأييد لإثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت قمة جيبوتي الاستثنائية لمنظمة "الإيجاد" الحكومة السودانية للإسراع في استكمال المرحلة الانتقالية، فيما أيدت خطوات إثيوبيا في إقليم تجراي.

وقالت القمة في البيان الختامي ،الذي وصل الخليج 365، نسخة منه، إن القمة الاستثنائية دعت الحكومة السودانية والأطراف لضرورة استكمال المرحلة الانتقالية سريعا، وإنشاء المجلس التشريعي الانتقالي.

ودعت القمة في البيان الذي صدر ،الإثنين، إلى إلغاء ديون السودان، وتمكينه من الحصول على قروض التنمية من المؤسسات الدولية لانتعاش اقتصاده بعد إزالته من لائحة الإرهاب الأمريكية.

وشدد البيان على ضرورة التنفيذ الصادق والكامل لاتفاق جوبا للسلام، مشيدا بالدور النموذجي الذي لعبته حكومة جنوب السودان في مساعدة السودانيين للتوصل لاتفاق سلام.

وحول الوضع في جنوب السودان، أشاد رؤساء دول إيجاد بالتقدم المحرز في تشكيل حكومة الوحدة الانتقالية، والهياكل الحكومية المحلية ووقف الأعمال العدائية.

وحثت "إيجاد" جنوب السودان على ضرورة إشراك الجماعات غير الموقعة على السلام في محادثات السلام، مؤكدة ضرورة عدم حرمان النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان رياك مشار من السفر.

وحول الوضع في إثيوبيا، قال البيان، إن القمة استمعت إلى إحاطة رئيس الوزراء آبي أحمد، بشأن العملية العسكرية التي شنتها الحكومة في إقليم تجراي، وأكدت دعمها للخطوات الإثيوبية لفرض النظام الدستوري والاستقرار ووحدة البلاد.



ورحبت القمة باتفاق إثيوبيا والأمم المتحدة بشأن السماح لوصول المساعدات الإنسانية الآمن والمستمر دون عوائق" لإقليم تجراي.

وعقدت إيجاد، أمس الأحد، قمة استثنائية في جيبوتي لمناقشة التحديات السياسية في القرن الأفريقي، وأبرزها جائحة كورونا، والسلام في جوبا والسودان.

وشارك في القمة رؤساء جيبوتي والصومال وكينيا، ورئيسا وزراء السودان وإثيوبيا، ونائبة رئيس جنوب السودان، وممثلة جمهورية أوغندا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، والسكرتير التنفيذي لمنظمة الإيجاد ويركنيه قبيهو، ووزراء الخارجية والسفراء بدول الإيجاد.





و"إيجاد"، منظمة حكومية أفريقية شبه إقليمية تأسست عام 1996، وتتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم دول القرن الأفريقي (شرقي أفريقيا)، وهي: إثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، والصومال، وجيبوتي، وإريتريا، بالإضافة إلى السودان وجنوب السودان.