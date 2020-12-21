الجيش اليمني يسقط "مفخخة" حوثية شرقي صنعاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش اليمني، الإثنين، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة تابعة لمليشيا الحوثي في نهم شرقي محافظة صنعاء.
وذكر الجيش اليمني، في بيان، أن قواته المرابطة في بلدة نهم نجحت في إسقاط طائرة بدون طيارة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي، وذلك في سماء المديرية الواقعة إلى الجهة الشرقية من محافظة صنعاء.
في السياق، خاض الجيش اليمني معارك عنيفة تحت غطاء جوي من قوات التحالف العربي في محافظة مأرب النفطية شرقي البلاد.
وقال البيان إن الجيش اليمني وقبائل مأرب الشعبية خاضت معارك شرسة في أطراف "جبل مراد" في أعقاب تسلل مليشيات الحوثي إلى أحد المواقع العسكرية.
وأسفرت المعارك، وفقا للمصدر ذاته، عن سقوط عشرات العناصر بصفوف مليشيا الحوثي قتلى وجرحى.
وبالتزامن مع ذلك، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية على تعزيزات قتالية كانت تحمل تعزيزات بشرية وأسلحة وذخائر للمليشيات الحوثية، جنوبي محافظة مأرب.
ووفقا للبيان فقد أسفرت غارات مقاتلات التحالف عن تدمير الآليات الحوثية القادمة لتعزيز خطوط التماس ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها.
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