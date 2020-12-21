السعودية: 9 حالات وفاة و168 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعلنت السعودية اليوم الاثنين تسجيل 9 حالات وفاة بالإضافة إلى 168 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19). وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 6131 متوفى و361178 مصاب.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 352089 حالة بعد تسجيل 211 حالة شفاء جديدة.

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