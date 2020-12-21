شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مختطفاً يواجهون الموت في سجون الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ناشدت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي التدخل السريع لإنقاذ 50 مختطفاً مريضاً في سجن الأمن السياسي التابع لمليشيا الانقلاب في صنعاء. وحذرت الرابطة في بيان لها اليوم (الإثنين) من أن المختطفين المرضى يزداد وضعهم سوءاً نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل المليشيا وظروف الاحتجاز اللاإنسانية التي يعيشونها داخل السجن.

وطالبت الرابطة المنظمات الدولية بسرعة تقديم الرعاية الصحية العاجلة للمختطفين المرضى والإفراج الفوري عنهم دون قيدٍ أو شرط، وحملت مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين وسلامتهم.

وقالت أمهات المختطفين في وقفة احتجاجية أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في شارع بغداد في العاصمة صنعاء إن المختطفين المرضى يعانون من أمراض شديدة ومختلفة منها الجلطات وأمراض الصرع والإصابات الشديدة في العمود الفقري وأمراض القلب والكلى والبواسير والجيوب الأنفية والعيون، مستنكرات الإهمال الطبي بحق المختطفين بسجن الأمن السياسي والوضع اللاإنساني المعاش في السجن لمواطنين مدنيين اختطفوا من بيوتهم ومقار أعمالهم دون مسوغ قانوني.

وطالب بيان الأمهات المبعوث الأممي مارتن غريفيث بالضغط على الحوثيين لإطلاق سراح جميع المختطفين المرضى من سجن الأمن السياسي بصنعاء، مناشدات المنظمات الحقوقية وفي مقدمتها الصليب الأحمر الوقوف معهن لإنقاذ أبنائهن المختطفين والمخفيين قسراً وعدم خذلانهم وتركهم منسيين ظلماً خلف قضبان السجون.

يذكر أن مليشيا الحوثي تتعمد تعذيب المختطفين في أيام الشتاء الذي تشهد فيه صنعاء برداً قارساً ما يزيد من انتشار الأمراض في أوساطهم.