شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا الجديد» يعزل بريطانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصبحت بريطانيا اليوم (الإثنين) معزولة عن معظم أوروبا بعدما قطع أقرب حلفائها روابط النقل معها بسبب المخاوف من السلالة الجديدة من فايروس كورونا، ما أثار حالة من الارتباك للعائلات والشركات قبل أيام من خروجها من فلك الاتحاد الأوروبي.

وقطعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وسويسرا وأيرلندا وبلجيكا وإسرائيل وكندا روابط السفر مع بريطانيا بعدما حذر رئيس وزرائها بوريس جونسون من أن السلالة الجديدة شديدة العدوى من الفايروس تمثل خطراً على بلاده.

ورأس جونسون اليوم اجتماعاً طارئاً لبحث السفر الدولي لا سيما حركة الشحن من وإلى بريطانيا، فيما أغلقت فرنسا حدودها أمام القادمين من المملكة المتحدة من أشخاص وشاحنات لتغلق بذلك واحداً من أهم شرايين التجارة بين بريطانيا والبر الرئيسي بأوروبا في خطوة وصفها وزير النقل جرانت شابس بأنها مفاجئة.

وقال شابس في تصريحات لقناة سكاي:«أنا على اتصال مع نظيري في فرنسا ونبذل كل ما في وسعنا لاستئناف (الحركة)، أبلغونا حقيقة بأنهم يرغبون في استئناف النقل في أسرع وقت ممكن».

وأضاف أن رفع الحظر في أسرع وقت يمثل أولوية بالنسبة إليه، ولكن في ظل استعدادات بريطانيا لانتهاء الفترة الانتقالية للخروج من الاتحاد الأوروبي، فقد كانت مستعدة جيداً لانقطاع الروابط.

فيما قال وزير الصحة النرويجي في بيان: إنه سيتم تعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا إلى بلاده بأثر فوري ولمدة 48 ساعة على الأقل بسبب المخاوف من السلالة الجديدة لكورونا.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من فلك الاتحاد الأوروبي في الساعة 2300 بتوقيت غرينتش يوم 31 ديسمبر الجاري.