شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: السجن 22 عاماً لنائبة كردية سابقة بتهمة الإرهاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دياربكر (تركيا) - أ ف ب حكمت محكمة تركية، الاثنين، على نائبة سابقة من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بالسجن أكثر من 22 عاما لإدانتها بـ«الانتماء لجماعة إرهابية». وقضت محكمة في دياربكر جنوبي تركيا، على النائبة السابقة ليلى غوفن التي جُردت من حصانتها البرلمانية في يونيو/ حزيران، بـ«الانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر دعاية إرهابية لمسلحين أكراد خارجين عن القانون». وفي عام 2018 دخلت غوفن (56 عاماً) في إضراب عن الطعام لمدة 200 يوم، في محاولة لإنهاء عزلة الزعيم الكردي المسجون عبدالله أوجلان. لكن أطلق سراحها، العام الماضي، بعدما أمضت عقوبة بالسجن لمدة عام، بعد وصفها العملية العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية في سوريا بـ«الغزو». ووصفت صبيحة تيميزكان ابنة غوفن في تغريدة الحكومة التركية بـ«عدو القانون».

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