شكرا لقرائتكم خبر عن دول عربية حظرت السفر إلى بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وكالات: «الخليج»

اتخذت 7 دول عربية قراراً بحظر الرحلات الجوية والبرية من وإلى بريطانيا، بعد ظهور سُلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد «أوسع انتشاراً» وأشد عدوى بنسبة 70%.

وأثار ظهور السلالة الجديدة في المملكة المتحدة قلقاً كبيراً أدى إلى تعليق العديد من الدول الرحلات الجوية القادمة من وإلى الأراضي البريطانية. وعلى المستوى العربي، قررت سلطنة عمان تعليق الرحلات الجوية وإغلاق حدودها البرية والبحرية بدءاً من الثلاثاء لمدة أسبوع واحد.

وقالت وكالة الأنباء العمانية: «تقرر اليوم منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية ابتداء من صباح الثلاثاء 22 ديسمبر/كانون الأول ولمدة أسبوع».

وبحسب الوكالة، فإن القرار يأتي بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، ووقاية لأفراد المجتمع من شدّة عدواها وسرعة انتشارها. وأضاف البيان أنه سيتم استثناء «طائرات وسفن الشحن والشاحنات»، بينما ستستمر اللجنة المكلفة بمتابعة وضع الوباء «في متابعة الوضع الوبائي للسلالة الجديدة من فيروس كورونا وستتخذ القرارات المناسبة وفقاً لذلك».

الأردن

إلى ذلك، قررت المملكة الأردنية الهاشمية وقف الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية علي العايد، إن الحكومة قررت إيقاف رحلات المسافرين الجوية المباشرة وغير المباشرة القادمة من المملكة المتحدة، اعتباراً من اليوم وحتى الثالث من يناير المقبل.

تونس

من جهتها أعلنت وزارة النقل التونسية، الاثنين، تعليق جميع الرحلات الجوية للوصول والمغادرة والعبور من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا واستراليا، بجانب عدم قبول الوافدين إلى تونس الذين أقاموا أو عبروا هذه البلدان. وأوضحت الوزارة، أن قرار تعليق الرحلات جاء وفقاً لتطور الوضعية الوبائية بالعالم، على إثر ظهور سلالة جديدة من فيروس «كورونا»، مضيفة أن القرار سيطبق ابتداءً من الاثنين وإلى حين إشعار آخر.

الجزائر والسودان

وقررت الجزائر، حظر أي عملية إجلاء لمواطنيها من بريطانيا، فيما أعلنت الحكومة السودانية، منع دخول المسافرين القادمين من بريطانيا وهولندا وجنوب إفريقيا.

وكانت الكويت أعلنت الأحد، حظر دخول الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة، لتصبح أول دولة عربية تتخذ هذا القرار. وقالت الإداراة العامة للطيران المدني في الكويت، إنه «بناء على تعليمات السلطات الصحية تم إضافة المملكة المتحدة إلى الدول عالية الخطورة المحظور الطيران القادم منها إلى دولة الكويت». كما أعلنت السعودية الأحد، تعليق كل الرحلات الجوية والدخول عبر موانئها البرية والبحرية لمدة أسبوع على الأقل مع خيار التمديد لأسبوع آخر. وسيُطلب من الركاب الذين وصلوا إلى المملكة من أوروبا، أو أي بلد تم اكتشاف السلالة الجديدة فيه، اعتباراً من الثامن من ديسمبر/كانون الأول عزل أنفسهم لمدة أسبوعين والخضوع لفحص كورونا. وعلقت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وسويسرا وإيرلندا وبلجيكا وكندا وإسرائيل والهند، الرحلات الجوية والبحرية من بريطانيا، بعدما حذر رئيس وزرائها بوريس جونسون من أن السلالة الجديدة، تمثل خطراً على بلاده. وتعكف السلطات الصحية البريطانية ومنظمة الصحة العالمية على تحليل السلالة الجديدة من فيروس «كورونا» المستجد التي اكتشفت في جنوبي إنجلترا وتوصف بأنها «أوسع انتشاراً».