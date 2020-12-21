شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين محطة تحويل في القصيص الصناعية بـ 97 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتحت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بالتعاون مع وصل للعقارات، محطة تحويل رئيسية جديدة جهد 13211 كيلوفولت في منطقة القصيص الصناعية، بقدرة تحويلية 150 ميجافولت أمبير إضافة إلى كابلات نقل أرضية جهد 132 كيلوفولت بطول 2400 متر لربطها بشبكة الهيئة.

وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 97 مليون درهم وتضمن أكثر من 1.6 مليون ساعة عمل آمنة دون إصابات رغم المعوقات المرتبطة بانتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال المراحل النهائية للمشروع حيث تم استخدام أحدث التقنيات لمتابعة سير الأعمال عن بعد وفق أعلى معايير الأمن والصحة والسلامة. وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نعمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لتطوير بنية تحتية متطورة لضمان توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة، ويأتي تدشين محطة التحويل الرئيسية جهد 13211 كيلوفولت في منطقة القصيص الصناعية ضمن جهود الهيئة لرفع قدرة وكفاءة شبكة نقل الكهرباء والوفاء باحتياجات المستهلكين والمطورين وقطاعات الأعمال في المنطقة». وأشار إلى أن القيمة الإجمالية لمشروعات شبكة نقل الكهرباء قيد الإنشاء في الهيئة تزيد عن 10 مليارات درهم، موضحاً أن الهيئة تعمل على رفع قدرة إنتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع بناءً على توقعات الطلب على الكهرباء في دبي حتى عام 2030. ويتم تنفيذ هذه الخطط وفق أعلى مقاييس الجودة مع الاستغلال الأمثل للموارد. وتصل نسبة اعتمادية وتوافرية خطوط النقل في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى نحو 100%. من جهته أوضح المهندس حسين لوتاه النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة أن محطة التحويل الجديدة تعتمد أحدث التقنيات الرقمية الخاصة بمحطات التحويل ضمن جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية وبتدشين هذه المحطة يرتفع العدد الإجمالي لمحطات التحويل جهد 13211 كيلوفولت في الخدمة حالياً إلى 303 محطات في مختلف أنحاء دبي إضافة إلى 41 محطة قيد الإنشاء.