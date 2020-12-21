أمريكا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بنسبة 1ر1% في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 1ر1 % خلال 24 ساعة حتى الساعة 0649 صباح اليوم الاثنين بتوقيت نيويورك، ليصل إجمالي الإصابات إلى 17.8 مليون إصابة، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 3ر1 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة حتى الآن، وهو 85ر1 مليون حالة، بزيادة بنسبة 3ر2% مقارنة بنفس الوقت أمس.

وشهدت ولاية تينيسي زيادة بنسبة 3.2 % في عدد الحالات عن نفس الوقت أمس، ليصل المجموع إلى 519 ألفا و687 إصابة.

وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي بلغت 113 حالات وفاة.