سلالة فيروس كورونا الجديدة: الكويت تغلق المنافذ الحدودية حتى بداية الشهر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- (بي بي سي):
نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الناطق باسم حكومة البلاد إعلان تعليق الرحلات من وإلى مطار الكويت وإغلاق المنافذ البحرية والبرية اعتبارا من مساء اليوم وحتى الأول من الشهر المقبل.
ويأتي هذا القرار عقب اتخاذ عدد دول خليجية أخرى قرارات مماثلة بهدف منع تفشي فيروس كورونا خاصة بعد اكتشاف سلالة جديدة أسرع انتشارا.
كما قررت السلطات إخضاع جميع من قدموا إلى الإمارة الخليجية من دول الاتحاد الأوروبي على مدار الأيام العشرة الأخيرة لفحوصات فيروس كورونا.
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