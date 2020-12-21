هيئة الدواء تقرر سحب عقار لعلاج هشاشة العظام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قررت هيئة الدواء المصرية، سحب عبوات من مستحضر "Pedical syrup"، والذي يستخدم في علاج حالات هشاشة العظام والكساح، دون أن تفصح عن أسباب ذلك.
وطالبت الهيئة في منشور حمل رقم "24 لسنة 2020"، وحصل عليه الخليج 365، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من المستحضر للتشغيلات رقم "190589 - 190588 - 190707 - 190701 - 190700 - 190699 - 190690 - 190689 - 190687 - 190714 - 190713 - 190710 - 190709 - 190708"، من إنتاج شركة إيجيفار، بناء على قرار اللجنة العليا للتفتيش في جلستها بتاريخ 1 ديسمبر الجاري.
وشددت الهيئة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات بعد انقضاء المدة المحددة لسحب المستحضر، وأن التفتيش الصيدلي سيقوم بمتابعة الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات والأصناف حفاظاً على صحة المواطنين.
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